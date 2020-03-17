سقوط 5 قذائف هاون في احدى القرى بديالى


سقوط 5 قذائف هاون في احدى القرى بديالى
2020/03/17 | 19:24 - المصدر: وكالة نينا
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