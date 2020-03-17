كيف تفاعلت الأحزاب مع تكليف الزرفي.. وما هو

2020/03/17 | 19:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم ينتظر رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح طويلا ليعلن عن ترشيح محافظ النجف السابق عدنان الزرفي رئيسا مكلفا للحكومة المقبلة، بعد فشل القوى الشيعية في الخروج بتوافق خلال الفترة التي حددها الدستور العراقي.

وانتهت المهلة الدستورية يوم الاثنين الماضي، والتي منحت القوى النيابية 15 يوما لترشيح شخصية بديلة عن رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي الذي فشل في نيل ثقة البرلمان.

وجاء تكليف الزرفي بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة لتعذر إيجاد توافق سياسي في البرلمان الأكثر انقساماً في تاريخ العراق.



وبالتالي لا تزال حكومة عادل عبد المهدي المستقيل منذ ديسمبر، تقوم بتصريف الأعمال.

والزرفي نائب حالي في البرلمان ضمن قائمة "النصر" التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الذي يقدم نفسه على أنه معارض للحكومة المستقيلة.

ومنذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي في ديسمبر الماضي، يعيش العراق ركوداً سياسياً في مواجهة حراك شعبي انطلق في الأول من أكتوبر عدا عن تضرر ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك من انهيار أسعار الخام.

ملفات شائكة عدة تنتظر الزرفي الذي يمتلك 30 يوما لتشكيل الحكومة ونيل ثقة البرلمان، من أهمها تنظيم انتخابات نيابية مبكرة، وتمرير موازنة يتوقّع أن تكون بعجز كبير جدا.

"التحدي الأصعب"

وإضافة لذلك قد يجد الزرفي نفسه أمام مواجهة أخطر تتمثل في تنامي نفوذ الميليشيات المسلحة الموالية لإيران والتي باتت تسيطر على مفاصل أمنية مهمة داخل هيكل الدولة العراقية.

ويقول المحلل السياسي إياد العنبر إن كبح جماح الميليشيات والجماعات المسلحة يعتبر "التحدي الأصعب" الذي سيواجه الزرفي في حال نجح في تشكيل الحكومة.

ويحسب للزرفي، الذي كان أول محافظ لمدينة النجف بعد سقوط النظام السابق في 2003، وقوفه بقوة بوجه عناصر جيش المهدي بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر في عام 2004.

وخلال تلك الفترة اندلعت مواجهات مسلحة بين القوات الأميركية مدعومة بعناصر من الأمن العراقي من جهة وعناصر ميليشيا جيش المهدي من جهة ثانية استمرت لعدة أشهر وانتهت بمقتل العشرات منهم.

ويرى العنبر في حديثه لموقع الحرة أن "إدارة الزرفي للأزمة في تلك الفترة تعتبر نقطة قوة يراهن عليها كثيرون ويرون أنه سيكون قادرا على التعامل مع ملف الميلشيات والخارجين عن القانون بشكل فعال".

ويضيف أن "خير دليل على ذلك هو تحفظ العديد من القوى التي تمتلك ميليشيات مسلحة على الأرض على ترشيح الزرفي".

وكان تحالف الفتح الموالي لإيران بزعامة هادي العامري انتقد تكليف الزرفي وحمل رئيس الجمهورية برهم صالح "كامل المسؤولية عن تداعيات تكليف عدنان الزرفي"، معتبرا إياها "خطوة استفزازية".

وقبل ذلك هددت ميليشيا عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي بـ"قلب عاليها سافلها" في حال تم تمرير تكليف الزرفي.

ويستبعد العنبر أن يلجأ الزرفي إلى القوة للتعامل مع الميلشيات الموالية لإيران في المرحلة المقبلة، كما حصل في عام 2004 مع عناصر جيش المهدي.

ويؤكد أن محافظ النجف السابق قد "يستعين بالقوى الداعمة لهذه الميليشيات من خلال التيارات السياسية التي تتبع لها ومحاولة إجبارها على أن تكون أكثر خضوعا للدولة".

لكنه أشار إلى أن الزرفي قد "يضطر إلى استخدام القوة مع الجماعات التي لا تخضع إطلاقا لمنطق الدولة".

ويتزعم عدنان الزرفي ائتلاف النصر في البرلمان الذي ينتمي له رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي للفترة من عامي 2014-2018.

وكان العبادي فشل في الحصول على ولاية ثانية بعد أن رفضت طهران والقوى العراقية الموالية التجديد له بحجة أنه مقرب من المحور الأميركي.

إيران بعد سليماني

ولم يصدر موقف واضح من طهران حتى الآن بشأن ترشيح الزرفي، إلا أن العنبر يرى أن هذا الترشيح هو فرصة لإيران من تهدئة الأجواء مع الولايات المتحدة.

ويضيف أن "التفكير الإيراني تغير بعد مقتل سليماني، فقد تمكن فريق السياسية الخارجية أو وزارة الخارجية بقيادة محمد جواد ظريف من إعادة حضوره مرة أخرى".

ويتابع أن "ايران تحتاج لمثل هكذا شخصية (الزرفي) كي تكون بوابة لفتح العلاقات الخلفية مع واشنطن من جديد".

أما على الصعيد الداخلي فقد صدرت مواقف ضبابية من قبل القوى السياسية الكردية والسنية، التي يبدو أنها لا تزال تنتظر ما ستسفر عن اللقاءات المقبلة مع المكلف الجديد.

ضبابية المواقف

وقال الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني إنه "لا يمتلك موقفا مسبقا" من تكليف الزرفي، بل سيعتمدون على "معايير ومبادئ ثابتة تتعلق بكيفية إدارة البلد".

وأَضاف الحزب في بيان "نحن بصدد التشاور مع شركائنا في كردستان وعلى مستوى البلد بصورة عامة، من أجل الوصول إلى موقف وطني موحد حول تكليف السيد عدنان الزرفي".

من جهته قال أثيل النجيفي القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية بزعامة أسامة النجيفي إن هناك ثلاث ملفات مهمة تحدد موقف جبهته من الزرفي تتمثل في "موقفه تجاه الفاسدين، ومن عزل العراق عن الصراع الإيراني الأميركي، وقدرته على إقناع كفاءات حقيقية بالدخول في كابينته".

ويشير المحلل السياسي إياد العنبر إلى أن الزرفي لا يمكن أن يجازف كثيرا ويعيد نفس سيناريو محمد توفيق علاوي.

ويضيف أن محمد توفيق علاوي لم يرفض لأنه جاء بأناس مستقلين، بل رفض لأنه أتى بأشخاص غير مقنعين للجميع، وكان يعتمد معيار المزاجية أو القرابة والعلاقات الشخصية أكثر من المهنية والكفاءة".

ويتابع أن "الزرفي مدرك تماما لهذا الخطأ، وسيعمد على وضع معايير للمرشحين على أن تقوم القوى السياسية بتقديم مرشحيها ضمن هذه المعايير".

ويرجح العنبر أن يتمكن الزرفي من تجاوز الخلافات والحصول على الأصوات اللازمة لتمرير كابينته الوزارية بالرغم من المعارضة التي أبدت بعض القوى السياسية على ترشيحه ومن أبرزها تحالف الفتح الموالي لإيران.

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