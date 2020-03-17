معتصمو ساحة التحرير يعلنون تعليق تواجدهم وايقاف الفعاليات والانشطة بسبب المخاوف من كورونا

2020/03/17 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن معتصمو ساحة التحرير، الثلاثاء (17 اذار 2020)، تعليق تواجدهم جزئيا وايقاف الفعاليات والانشطة بسبب المخاوف من كورونا.

وقال المعتصمون في بيان، إن "تواجدهم في ساحة التحرير سيتم تعليقه جزئيا في الساحة، بحيث لن تكون لديهم تجمعات كبيرة، مع إيقاف كافة الفعاليات الخاصة بهم من مسيرات ونشاطات ثقافية داخل الساحة وخارجها لحين انتهاء الأزمة".

وأضاف، أن "ذلك للتفرغ لتشكيل فرق جوالة مهمتها تطهير وتعقيم كافة الطرق والمحلات في ساحة التحرير وخارجها، كما ندعو شعبنا العزيز للالتزام بإجراءات الوقاية لحين احتواء الوباء والوصول لعلاج يقضي عليه".

بغداد اليوم - بغداد

أدلى ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي، الثلاثاء (17 اذار 2020)، بأول تعليق رسمي على تكليف رئيس كتلته النيابية عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الائتلاف في بيان، ان "تكليف الاخ السيد عدنان الزرفي

بغداد اليوم- بغداد

أبدت جبهة الإنقاذ والتنمية، برئاسة أسامة النجيفي، اليوم الثلاثاء، ترحيبها بتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة الى انها تأمل في أن يكون رئيس الوزراء المكلف قادرا على تشكيل حكومة نزيهة مؤهلة على مواجهة الفساد.

وأص

بغداد اليوم- بغداد

حدد عضو الامن النيابية، كاطع الركابي، الثلاثاء 16 اذار 2020 الجهات التي تقف وراء تسريب انباء قيام الولايات المتحدة بارسال قوات أمريكية اضافية الى العراق.

وقال الركابي لـ(بغداد اليوم)، "تنشر بين فترة واخرى اخبار ارسال تعز

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