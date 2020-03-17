بابل تعلن حظرا للتجوال وذي قار تمدد

2020/03/17 | 19:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انضمت محافظة بابل يوم الثلاثاء الى المحافظات التي اعلنت فرض حظر للتجوال في العراق.

واتخذت خلية الازمة في المحافظة عدة قرارات وهي كالاتي:

اولا : تعطيل الداوم الرسمي لجميع الدوائر الرسمية في محافظة بابل .عدا الدوائر الصحية والخدمية وينظم دوامهم حسب خطة صادرة من مدراء دوائرهم .

ثانيا : حظر التجوال في عموم المحافظة ابتداءا من الساعة ١٢ مساء اليوم الثلاثاء الموافق ١٧ اذار ولغاية الساعه ٦ صباح يوم الاثنين الموافق 23 اذار .

ثالثا: السماح لكوادر الصحة باقسامها والسادة الاعلاميين والصحفيين و وجمعية الهلال الاحمر من حظر التجوال لاداء مهامهم .والحالات الانسانية .

رابعا :كل من يخالف امرنا هذا يحاسب وفق القانون العراقي .

خامسا : تغلق مداخل محافظة بابل امام الداخلين والخارجين ضمن الحدود الادارية للمحافظة ..ويستثنى سيارات نقل المواد الغذائية والخصر والفواكه والمشتقات النفطية والغاز

وذكرت الخلية في بيانها انه "نتمنى على المواطنين الامتثال لهذه القرارات من اجل سلامتكم وسيكون الرقم المجاني ١٠٤ عمليات المحافظة و ١٢٢ الاسعاف الفوري من الخطوط اسيا ولمدة ٢٤ ساعه بخدمة كافة المواطنين لاي حالة امنية او صحية ".

في غضون ذلك اعلن محافظ ذي قار وكالة اباذر عمر العمر اليوم الثلاثاء تمديد العمل بقرار تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية وفرض حظر التجوال لغاية يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل والمصادف 24 آذار 2020 بحسب قرار خلية الازمة المركزية والخاص بشان الاجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا .

وقال العمر في بيان "ان استمرار هذه الاجراءات من شانه التقليل من تسجيل اية حالة اصابة وسرعة التعامل مع الحالات المشتبه بها في حين سيستمر عمل الدوائر الصحية والخدمية والامنية بنسبة 50% ".

واشار الى " ضرورة التزام الجميع بقرارات خلية الازمة والتعامل معها بشكل جدي حفاظا على الصحة العامة مع استمرار الاجراءات الامنية في متابعة تنفيذ هذه القرارات وكذلك الجهات الامنية الاقتصادية لمتابعة الاسواق التجارية لضمان عدم التلاعب بالأسعار للمواد الغذائية واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين"

ودع العمر "المواطنين الى اخذ هذه القرارات على محمل الجد وعدم الاستهانة بها واتباع التوجيهات الصحية التي تقوم بها الدوائر المختصة لحين تجاوز هذه الازمة ".

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