الزرفي،سيجتمع مع القوى السياسية الشيعية المعترضة على تكليفه”

2020/03/17 | 19:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف البناء، حسين عرب، الثلاثاء عن قرب عقد اجتماع بين رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، مع القوى السياسية التي اعترضت على تكليفه.وقال عرب،، انه “سيكون هناك […]

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