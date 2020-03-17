2020/03/17 | 19:41 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار تمدد تعطيل الدوام وحظر التجوال الى الثلاثاء المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/17 | 19:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تمدد تعطيل الدوام وحظر التجوال الى الثلاثاء المقبل) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تمدد تعطيل الدوام وحظر التجوال الى الثلاثاء المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).