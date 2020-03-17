الخزانة الأمريكية تدرج وزير الدفاع السوري في “لائحة العقوبات”

2020/03/17 | 19:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة أدرجت وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب في “قائمة العقوبات”.ويشغل الفريق أيوب منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة السورية ووزير الدفاع السوري منذ عام 2018.وكان مجلس الشيوخ الأمريكي أقر في شهر كانون الأول/ديسمبر 2019، حزمة وثائق وتشريعات بينها […]

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