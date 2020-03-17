الاتحاد الوطني الكردستاني يرحب بتكليف الزرفي لرئاسة الحكومة

2020/03/17 | 19:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادرحب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، بتكليف عدنان الزرفي لمنصب رئيس الوزراء، وعرض عليه جملة من المطالب ومنها ضمان الحقوق الدستورية لإقليم كردستان.وقال الاتحاد في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، إنه "يرحب بتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة كاستحقاق دستوري".وأضاف "سنتشاور مع القوى الكردستانية والوطنية الأخرى لتوحيد الموقف، والتأكيد على ضرورة دعم الإصلاحات المطلوبة لخدمة المواطنين وتلبية حقوقهم، و ضمان الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، والوصول إلى انتخابات ديمقراطية ومواجهة التحديات الجسيمة التي يواجهها العراق".يذكر أن رئيس الجمهورية برهم صالح، قام في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة.

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