موقف ائتلاف النصر من تكليف الزرفي

2020/03/17 | 19:47 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدلى ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي، الثلاثاء بأول تعليق رسمي على تكليف رئيس كتلته النيابية عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة.وقال الائتلاف في بيان، ان “تكليف الاخ السيد عدنان […]

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