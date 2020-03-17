صحة الرصافة: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/17 | 19:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح العدد الكلي التراكمي للحالات المسجلة في الرصافة 37 حالة.

وقال الساعدي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" إن "دائرة صحة بغداد الرصافة سجلت 15 إصابة موجبة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة للحالات السابقة الموثقة البالغة 22 إصابة".

وأضاف ان "العددد التراكمي لمجموع الإصابات التي شخصت في جانب الرصافة من بغداد اصبح 37 حالة موجبة مصابة بفيروس كورونا"، مشيرا الى ان "8 حالات منهم تماثلو للشفاء واخرجو من المستشفى فيما سجلت صحة الرصافة حالة وفاة واحدة".

وتابع ان "العددد المتبقي للمصابين بفيروس كورونا بمستشفى ابن الخطيب 28 حالة يتلقون العلاج حاليا وهناك تقدم بحالتهم الصحية ومتابعة دوريه لهم من قبل ملاكات صحة الرصافة على مدارس الساعة".

واكد الساعدي ان "صحة الرصافة هيأت كافة الاحتياجات الطبية والصحية والفندقية للمرضى في مستشفى ابن الخطيب وتوفير الأغذية اللازمة وكافة الاحتياجات اللازمة ومن الدرجة الأولى فضلا عن تهيئة الفرق الطبية والصحية والأخرى الساندى من كافة الاختصاصات".

وتابع ان "صحة الرصافة خصصت فرق طبية من كافة الاختصاصات الطبية لاستقبال أي حالة مصابة بفيروس كورونا وتعاني من امراض أخرى لتقديم افة الدعم المباشر والتدخل الفوري لتقديم الخدمة الصحية".

ودعا الساعدي المواطنين الى "مراجعة اقرب مؤسسة صحية في حال وجود أي اعراض من اعراض الإصابة بفيروس كورونا والابتعاد عن التجمعات والالتزام بحضر التجوال لضمان سلامتهم".

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