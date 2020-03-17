بالوثيقة.. معتصمو التحرير يعلنون تعليق تواجدهم جزئيا في الساحة لمواجهة (كورونا)

2020/03/17 | 19:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/الغد برس:

اعلن المعتصمون في ساحة التحرير، اليوم الثلاثاء، تعليق تواجدهم جزئيا في الساحة لمواجهة فيروس (كورونا).

وبحسب وثيقة حصلت عليها "الغد برس"، حتى اللحظة، "النظام فشل بالتوافق وانتاج شخصية ايجابية بديلة لرئيس الوزراء، ومع تغير الاولويات بسبب الوباء، يعلن متعصمو ساحة التحرير تعليق تواجدهم جزئيا في الساحة، بحيث لن تكون لديهم تجمعات كبيرة داخل الساحة، مع ايقاف كافة الفعاليات الخاصة بهم من مسيرات ونشاطات ثقافية داخل الساحة وخارجها لحين انتهاء الازمة".

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