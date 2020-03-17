#نبيل تومي - صعقتم رؤسنـا بالسيادة يا قمامة


#نبيل تومي - صعقتم رؤسنـا بالسيادة يا قمامة
2020/03/17 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #نبيل_تومي أحاول أن لا أتقيئ في كل حين وأنا أسمع أدعائات الكذبه والدجالين عن مقدار ما يسمونه[ حرسهم على السيادة الوطنية العراقية] أراهم يتباكون أمام شاشات الفضائيات ويبعون العنتريات مرة وآخرى يظهرون أيمانهم الكاذب أمام مرتزقتهم دون خجل أو مؤاربة ولا أحساس .

لقد بأنت عوراتكم وخلفياتكم وأنتهكت منذ أنتفاخ جيوبكم وتكاثرت حساباتكم وأرصدتكم البنكية ، أني على يقين من مدى نذالتكم وسفالتكم وتبعيتكم ووضاعتكم المخز......

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