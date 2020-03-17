نبيل تومي - صعقتم رؤسنـا بالسيادة يا قمامة

2020/03/17 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نبيل_تومي أحاول أن لا أتقيئ في كل حين وأنا أسمع أدعائات الكذبه والدجالين عن مقدار ما يسمونه[ حرسهم على السيادة الوطنية العراقية] أراهم يتباكون أمام شاشات الفضائيات ويبعون العنتريات مرة وآخرى يظهرون أيمانهم الكاذب أمام مرتزقتهم دون خجل أو مؤاربة ولا أحساس .لقد بأنت عوراتكم وخلفياتكم وأنتهكت منذ أنتفاخ جيوبكم وتكاثرت حساباتكم وأرصدتكم البنكية ، أني على يقين من مدى نذالتكم وسفالتكم وتبعيتكم ووضاعتكم المخز......

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