العراق يغلق المطارات الداخلية والدولية بسبب كورونا

2020/03/17 | 19:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الثلاثاء، تعليق رحلاتها الجوية لجميع القطاعات الداخلية والخارجية ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى 24 من الشهر للسيطرة ع...

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