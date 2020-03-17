شاهد.. لحظة تكليف الزرفي وما هي وصيه صالح له؟

2020/03/17 | 19:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، النائب في البرلمان العراقي عن تحالف النصر عدنان الزرفي برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة العراقية الج...

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