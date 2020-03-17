“التهمة المعتادة”كيف رد متظاهر ساخر على من شتمه وطالبه بتحليل “DNA”؟ (صور)

2020/03/17 | 19:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: رد متظاهر تعرض الى الشتم والتعرض الى نسبه من قبل منتقدين على وسائل التواصل الاجتماعي بالسخرية من الانتقادات.ونشر المتظاهر صور فحص واختبار (DNA) في احدى المختبرات المحلية، ليظهر انه “مطابق للنسب”.وأنتقد زعيم كتائب سيد الشهداء ابو الاء الولائي منتقدي الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي بأن عليهم فحص نسبهم.[…]

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