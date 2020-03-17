صور وفيديو.. زيارة لمرضى كورونا مع بدء حظر التجوال في كركوك

2020/03/17 | 20:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ زار أعضاء خلية الأزمة الخاصة بمكافحة كركوك ومدير صحة كوكوك يوم الثلاثاء مركز الحجر الصحي للاطمئنان على حالة الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الجديد والمتواجدين في الحجر الصحي.

وقال دلير صمد عضو لجنة خلية الازمة في محافظة كركوك، لشفق نيوز، ان "أعضاء خلية الازمة إضافة إلى مدير صحة كركوك زاروا الحجر الصحي ليطمئنوا على صحة المتواجدين في الحجر"، مشيرا الى ان الأشخاص الموضوعين في الحجر يبلغ عددهم 17 فردا".

وأضاف ان المراقبة تجري "بمتابعة خاصه من قبل المسؤولين ونطمئن الكل بان صحتهم جيده جداً وبإذن الله قريباً يتشافون"، منوها على انه "تجري لهم متابعه مستمرة من قبل المعنيين".

وفي وقت سابق، اعلنت دائرة صحة كركوك، عن تعافي شفاء شخصين مصابين بفيروس كورونا ومغادرتهما مركز التدبير الوبائي.

من جانبه، قال العقيد مازن غريب مدير نجدة كركوك لشفق نيوز إن حظر التجوال بدأ تطبيقه في مدينة كركوك بدءا من الساعة سادساً مساء ويستمر لغاية أسبوع.

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