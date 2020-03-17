تخويل وزاري للجامعات بمنح الطلبة خمس درجات

2020/03/17 | 20:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، تخويل مجالس كليات الجامعات منح الطلبة (٥) درجات كحد اعلى بشكل مطلق توزع على المقررات كافة.وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الدكتور ايهاب ناجي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “الوزارة خولت مجالس كليات الجامعات منح الطلبة (٥) درجات كحد […]

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