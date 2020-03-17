تخصيص 37 مليون دولار، لوزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا .. هل استلمتها الوزارة؟

2020/03/17 | 20:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو اللجنة الصحة النيابية النائب فالح الزيادي، الثلاثاء عن تخصيص 37 مليون دولار، لوزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا لم تستلمها الوزارة حتى الان.وقال الزيادي : ان “المالية النيابية، […]

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