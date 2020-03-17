دين كونتز لم يتنبّأ بفيروس كورونا في رواية “عيون الظلام”

2020/03/17 | 20:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صُنف فيروس كورونا رسمياً وباءاً عالمياً، لذلك من الطبيعي أن يغذي الناس قلقهم من خلال الاستهلاك الشره للكتب والأفلام، التي تتحدث عن تفشي أوبئة مماثلة.بعض تلك الأعمال الفنية تشبه

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