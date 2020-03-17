2020/03/17 | 20:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الاتحادية تحسم الجدل بشأن تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة (وثائق) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/17 | 20:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية تحسم الجدل بشأن تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة (وثائق)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية تحسم الجدل بشأن تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة (وثائق)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).