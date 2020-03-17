ذي قار تمدد تعطيل الدوام الرسمي وحظر التجوال

2020/03/17 | 20:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن محافظ ذي قار، ابا ذر عمر العمر، اليوم الثلاثاء، تمديد العمل بقرار تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية وفرض حظر التجوال لغاية يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.وقال العمر في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسحة منه، انه "تقرر تمديد العمل بقرار تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية وفرض حظر التجوال لغاية يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل 24 آذار الجاري بحسب قرار خلية الازمة المركزية والخاص بشان الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.واضاف ان "استمرار هذه الاجراءات من شأنه التقليل من تسجيل اية حالة اصابة وسرعة التعامل مع الحالات المشتبه بها في حين سيستمر عمل الدوائر الصحية والخدمية والامنية بنسبة 50%".واشار العمر الى "ضرورة التزام الجميع بقرارات خلية الازمة والتعامل معها بشكل جدي حفاظا على الصحة العامة مع استمرار الاجراءات الامنية في متابعة تنفيذ هذه القرارات وكذلك الجهات الامنية الاقتصادية لمتابعة الاسواق التجارية لضمان عدم التلاعب بالأسعار للمواد الغذائية واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين".ودعا "جميع المواطنين الى اخذ هذه القرارات على محمل الجد وعدم الاستهانة بها واتباع التوجيهات الصحية التي تقوم بها الدوائر المختصة لحين تجاوز هذه الازمة".

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