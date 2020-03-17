بابل تعلن عن حظر للتجوال لغاية الاحد المقبل

2020/03/17 | 20:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن محافظ بابل وكالة، حسن منديل، اليوم الثلاثاء، عن فرض حظر للتجوال في المحافظة ابتداء من مساء اليوم وحتى صباح الاحد المقبل.وقال منديل في مؤتمر صحفي حضرته "كلكامش برس" ان "خلية الأزمة في محافظة بابل قررت تعطيل الداوم الرسمي لجميع الدوائر الرسمية في المحافظة عدا الدوائر الصحية والخدمية والسماح لكوادر الصحة باقسامها والإعلاميين والصحفيين وجمعية الهلال الاحمر من حظر التجوال فضلا عن الحالات الانسانية".واضاف انه "تقرر البدء بتطبيق حظر التجوال في المحافظة من الساعه 12 من ليل الثلاثاء ولغاية الساعة السادسة صباحا من يوم الأحد".

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