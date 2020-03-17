دهوك تعزز تدابير الوقاية وتحذر: مخاطر كورونا تحدق بنا

2020/03/17 | 20:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت محافظة دهوك في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء شمول المزيد من الاماكن بالاغلاق تعزيزا للتدابير التي اتخذتها سابقا في تفادي انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الحكومة المحلية فرهاد أتروشي في مؤتمر صحفي، "مخاطر فيروس كورونا تحدق بنا يوم بعد آخر، وينبغي أن نحذر أكثر".

وأضاف، "أصدرنا عدة قرارات خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم مع اللجنة الأمنية بهدف تعزيز حماية المواطنين من الاصابة بالفيروس".

واردف اتروشي بالقول انه "قررنا إغلاق المزيد من الأماكن ليشمل الأسواق والمحال والأماكن التجارية التابعة للمحافظة باقضيتها السبعة، ومركز وقضاء دهوك باستثناء الأفران والمخابز وأسواق ومحال بيع المواد الغذائية ومحال القصابة والصيدليات ومحال القصابة والمستلزمات الصحية والعيادات الطبية".

ولم تسجل دهوك أية إصابة بفيروس كورونا، وهي المحافظة الوحيدة على مستوى العراق التي لم تفرض حظر التجوال.

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