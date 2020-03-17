إنفانتينو: يجب تغيير موعد مونديال الأندية 2021

2020/03/17 | 20:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ،الثلاثاء، إنه يتعين تغيير موعد كأس العالم للأندية 2021 بعد تأجيل بطولتي أوروبا وكأس كوبا أميركا إلى العام المقبل.وقال إنفانتينو في بيان، إن “فيفا سيعقد مؤتمرا عبر الفيديو يوم الأربعاء سيتم خلاله التصديق على قراري الاتحاد الأوروبي (يويفا) واتحاد أميركا الجنوبية (الكونميبول) […]

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