مدير مستشفى الشيخ زايد ينفي إصابته بكورونا

2020/03/17 | 20:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مدير مستفى الشيخ زايد معتز مجيد علي، الثلاثاء، ما تم نشره بخصوص إصابته بفيروس كورونا.وقال علي في بيان تلقته وكالة صدى، :”ننفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن إصابتي بفايروس كورونا”.وأكد أن “التحاليل التي تم نشرها كاذبة”، مبيناً :”أنا بصحة جيدة وسأواصل العمل حتى القضاء على هذا الوباء”.وكانت بعض وسائل الإعلام

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