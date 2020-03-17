بابل: تعطيل الدوام وفرض حظر للتجوال بدءاً من اليوم ولغاية الاثنين المقبل

2020/03/17 | 20:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت خلية الازمة في بابل، الثلاثاء، تعطيل الدوام وفرض حظر للتجوال في المحافظة بدءاً من اليوم الساعة 12 ليلاً ولغاية الاثنين المقبل.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “نظرا لانتشار الوباء في اغلب محافظات العراق وحرصا منا على سلامتكم قررت خلية الازمة في محافظة بابل تعطيل الداوم الرسمي لجميع الدوائر الرسمية في محافظة

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