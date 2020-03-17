السلطات الإيطالية تعلن ارتفاع إجمالي الوفيات بسبب فايروس كورونا إلى 2503

2020/03/17 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا إلى 2503 والإصابات 31506.

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة الصحة النيابية النائب فالح الزيادي، الثلاثاء 17 اذار 2020، عن تخصيص 37 مليون دولار، لوزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا لم تستلمها الوزارة حتى الان.

وقال الزيادي، لـ(بغداد اليوم)، ان "المالية النيابية، كان ل

بغداد اليوم _ متابعة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن مدينة نيويورك هي بؤرة تفشي كورونا في الولايات المتحدة، وامامنا 14 يوماً حاسمة.

وذكر ترامب في مؤتمر صحفي: "أعلنا توسيع عمل أنظمة الرعاية الصحية وتقديم العناية ا

بغداد اليوم- بغداد

أكد مدير عام صحة بغداد/ الرصافة، عبد الغني سعدون الساعدي، اليوم الثلاثاء (17 اذار 2020)، ان نسبة الشفاء من فيروس (كورونا) المستجد، كوفيد-19، تمثل اكثر 98% من الحالات المسجل اصابتها، مشيرا الى ان دائرته ستعلن عن حالات شفاء خلال ا

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