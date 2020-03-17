2020/03/17 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مرسوما بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون الدفاع في جميع أنحاء المملكة اعتبارا من 17 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا.

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء (17 اذار 2020)، أن القوى السنية مؤيدة لتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدنان الزرفي شخصي

بغداد اليوم - بغداد

رأى رئيس كتلة "الوطن اولا" النيابية محمد اقبال الصيدلي، الثلاثاء (17 اذار 2020)، أن بعض السياسيين ينظرون لرئاسة الوزراء من زاوية واحدة.

وقال الصيدلي في تغريدة له على تويتر، إن "مضمار رئاسة الوزر

بغداد اليوم _ بغداد

قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب كريم عليوي، الثلاثاء 17-3-2020، إن الولايات المتحدة الأميركية تعتمد على عدة مصادر معلوماتية في استهداف مقرات الحشد الشعبي.

وذكر عليوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "أمي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العاهل الأردني يوقع مرسوماً ملكياً لفرض حالة الطوارئ في البلاد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العاهل الأردني يوقع مرسوماً ملكياً لفرض حالة الطوارئ في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).