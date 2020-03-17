2020/03/17 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

نفى مدير مستشفى الشيخ زايد، معتز العبودي، اليوم الثلاثاء، الاخبار التي تتحدث عن تعرضه للإصابة بفير...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مدير مستشفى الشيخ زايد ببغداد يوضح حقيقة اصابته بفايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مدير مستشفى الشيخ زايد ببغداد يوضح حقيقة اصابته بفايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).