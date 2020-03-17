الاردن يقرر فرض حالة الطوارئ في البلاد بسبب كورونا

2020/03/17 | 20:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، مرسوماً بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون الدفاع في جميع أنحاء المملكة اعتبارا من اليوم، لمنع انتشار فيروس كورونا.

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