2020/03/17 | 20:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: علاء الخطيب الاستثناء و القاعدة واحدة من أشهر مسرحيات الكاتب الألماني الشهير برتولد برخت ، يتحدث فيها عن النظام الذي يستند الى قوة القانون ، الذي يمثله جهازاً إداريا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستثناء والقاعدة في مواجهة كورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستثناء والقاعدة في مواجهة كورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).