“داعش” يقتل شاباً في دير الزور خلال مباراة كرة قدم

2020/03/17 | 20:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدمت خلية تابعة لتنظيم “#داعش”، اليوم، على قتل شاب بريف #دير_الزور الشرقي، بتهمة “الوشاية” على عناصر التنظيم.وقال مراسل موقع “الحل نت” إن “#الخلية المؤلفة من خمسة أشخاص، اقتحمت ملعب

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