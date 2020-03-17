قرارات التعليم العالي بشأن “الطالب الراسب ودرجات القرار”

2020/03/17 | 20:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق : اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، تخويل مجالس كليات الجامعات منح الطلبة درجات القرار في أية حالات تغير من واقع الطالب.وقال بيان اطلعت عليه “يس عراق”، “تقرر تخول مجالس كليات الجامعات منح الطلبة (٥) درجات كحد اعلى بشكل مطلق توزع على المقررات كافة التي سجل عليها الطالب”.واضاف […]

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