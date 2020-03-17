قصف بالهاون واشتباكات مسلحة في قرية بين جلولاء وكلار

2020/03/17 | 20:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد مصدر امني في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، ان عددا من المسلحين هاجموا بقذائف الهاون قرية الاصلاح على الطريق بين ناحية جلولاء وقضاء كلار، مشيرا الى ان الخسائر لم تعرف لحد الان.

وقال المصدر في تصريح صحفي، ان المسلحين وجهوا ستة قنابر هاون الى القرية التي يتواجد فيها ٢٠ من الجيش العراقي، لافتا الى ان اشتباكات اندلعت بين الجانبين من دون ان تعرف الخسائر الناجمة عن الهجوم المسلح.

ويأتي هذا الهجوم في وقت تتواجد فيه مجموعات مسلحة في قسم من المناطق المتنازع عليها وتشن بين اونة واخرى هجمات بينها وبين القوات الامنية العراقية وتستهدف ايضا المدنيين خطفا وقتلا.

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