ايران تتوصل الى دواء لترميم الاضرار الرئوية للمصابين بکورونا

2020/03/17 | 20:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال رئيس الهيئة العلمية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا “مصطفى قانعي” : ان الباحثین الايرانيين تمكنوا من تركيب دواء لمعالجة الاضرار الرئوية لدى المصابين بفيروس كورونا.واوضح قانعي في افادة صحفية اليوم الثلاثاء، ان هذا الدواء يحتوي على 3 انواع من الادوية، ويعمل على تقليل فترة رقود المرضى المصابين بكورونا الى […]

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