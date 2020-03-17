النفط يعاود الهبوط ويصل إلى 31.02  دولارا

2020/03/17 | 20:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

سجلت أسعار النفط، مساء اليوم الثلاثاء، هبوطا جديدا بسبب القلق العالمي من فيروس كورونا، اذ وصل سعر خام برنت إلى 31.02 دولارا للبرميل متغيرا بنسبة 2.11٪.





وفي الساعة الثامنة والنصف بتوقيت العاصمة بغداد، بلغ خام غرب تكساس 28.17 دولارا للبرميل.

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