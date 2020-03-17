التعليم العالي تخول الجامعات منح ٥ درجات توزع على المقررات كافة

2020/03/17 | 20:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، تخويل مجالس كليات الجامعات منح الطلبة (٥) درجات كحد اعلى بشكل مطلق توزع على المقررات كافة.

وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الوزارة خولت مجالس كليات الجامعات منح الطلبة (٥) درجات كحد اعلى بشكل مطلق توزع على المقررات كافة التي سجل عليها الطالب لتغيير حالته بالمقرر من الرسوب الى النجاح حصرا".

وتابع "على ان تتم المعالجة من قبل مجلس الكلية دون الرجوع الى الوزارة او الجامعة"، مبينا أنه "لاوجود لدور ثان وفق نظام المقررات وعلى الطالب التسجيل في وقت لاحق على هذا المقرر لاعادته دواما او امتحانا".

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