الاعلام الامني: جرح 3 اشخاص بسقوط قذائف هاون في طوز خورماتو

2020/03/17 | 20:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداد/ الغد برس:

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، جرح 3 اشخاص بسقوط قذائف هاون في طوز خورماتو شرقي صلاح الدين.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، "حدوث اعتداء إرهابي بواسطة ٤ قذائف هاون عيار ٨٢ ملم، سقطت قرب جامع الوهاب في قضاء طوز خورماتو شرقي محافظة صلاح الدين، مما ادى الى جرح ٣ مدنيين بينهم امرأة".

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