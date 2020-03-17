نص بيان معتصمي النجف بسان تكليف الزرفي

2020/03/17 | 20:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن معتصمو ساحة أعتصامات النجف الأشرف عن رفضهم التام و القاطع بخصوص اعادة تدوير اي شخصية سياسية شاركت في العملية السياسية من 2003 وحتى هذه اللحظة خصوصاً وانها تخالف الشروط […]

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