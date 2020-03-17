2020/03/17 | 20:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية، مقالا كتبه غيديون راكمان، تناول فيه كيفية تعامل الصين مع انتشار فيروس كورونا، وكيف أنها تسعى لاستغلال النجاح الذي حققته في محاصرة الفيروس لتسجل انتصارا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف قلبت الصين أزمة كورونا لصالحها؟) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف قلبت الصين أزمة كورونا لصالحها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).