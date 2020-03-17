2020/03/17 | 20:50 - المصدر: الغد برس

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واشنطن تفرض عقوبات على خليفة (أبو بكر البغدادي) و5 إيرانيين يعملو

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واشنطن تفرض عقوبات على خليفة (أبو بكر البغدادي) و5 إيرانيين يعملون في البرنامج النووي

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