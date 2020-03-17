2020/03/17 | 20:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الحل نت ها قَد كُلّفَ #عدنان_الزرفي بتشكيل #الحكومة_العراقية الجديدة، خلفاً لسلفه المنسحب #محمد_توفيق_علاوي بعد يوم ونصف نهار من انتهاء المهلة الدستورية.جاءَ “الزرفي” على عكس التوقعات، البوصلة كانت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جولَةٌ في الآراء السياسية: تُغازِلُ “الزرفي” الذي أغضبَ طهران) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جولَةٌ في الآراء السياسية: تُغازِلُ “الزرفي” الذي أغضبَ طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).