2020/03/17 | 20:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يوافق على قبول التبرعات لمواجهة كورون تطمين حكومي بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين بغداد – الزمان طمأنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، الموظفين والمتقاعدين،بشأن صرف رواتبهم مؤكدةً أن رواتبهم مؤمنة ولا يمكن المساس بها .وقالت في بيان أن (رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة ولا يمكن المساس بها ).واضافت […]

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