هل سيتمكن الزرفي من توحيد العراقيين؟

2020/03/17 | 20:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما كاد الرئيس العراقي برهم صالح يعلن تكليف محافظ النجف السابق عدنان الزرفي بمهمة تشكيل الحكومة، حتى انبرت العديد من الشخصيات والأحزاب العراقية لتعلن ...

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