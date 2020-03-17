جامعة اميركية تعلن تسجيل ألف اصابة بفيروس كورونا

2020/03/17 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1000 إصابة بكورونا منذ صباح اليوم ليصل إجمالي الحالات إلى 5613

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا إلى 2503 والإصابات 31506.

وأصبحت إيطاليا بعد تعافي الصين قياساً بالشهر الاول لظهور المرض، الدولة الأكثر تأثرا بالفيروس على مست

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة الصحة النيابية النائب فالح الزيادي، الثلاثاء 17 اذار 2020، عن تخصيص 37 مليون دولار، لوزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا لم تستلمها الوزارة حتى الان.

وقال الزيادي، لـ(بغداد اليوم)، ان "المالية النيابية، كان ل

بغداد اليوم _ متابعة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن مدينة نيويورك هي بؤرة تفشي كورونا في الولايات المتحدة، وامامنا 14 يوماً حاسمة.

وذكر ترامب في مؤتمر صحفي: "أعلنا توسيع عمل أنظمة الرعاية الصحية وتقديم العناية ا

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