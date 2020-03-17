مطار السليمانية يعلن بدء تعليق الرحلات الجوية ويستثني 5 فئات

2020/03/17 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- السليمانية

أعلنت ادارة مطار محافظة السليمانية الدولي، اليوم الثلاثاء، بدء قرار تعليق الرحلات الجوية بموجب قرار لسلطة الطيران المدني.

وقال قسم العلاقات والاتصال في مطار السليمانية الدولي في بيان له "ان سلطة الطيران المدني أصدرت قرارا يوم امس بتعليق الرحلات الجوية من جميع المطارات العراقية عند الساعة الـ 6 من مساء اليوم الثلاثاء"، مشيرا الى ان "القرار دخل حيز التفيذ".

واوضح البيان ان "القرار يستثني رحلات الهلال الأحمر والرحلات العسكرية والمساعدات الطبية والطوارئ ورحلات الشحن".

وأضاف ان "القرار يأتي في اطار الاجراءات المتخذة لمواجهة فايروس كورونا، ويستمر التعليق الى يوم 24/3/2020".

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