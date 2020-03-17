بسبب كورونا.. اقليم كردستان يحجر على 20 روسيا قادمين من قطر

2020/03/17 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت السلطات في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، حجر 20 عاملا من شركة "غازبروم" الروسية، و16 عاملا كرديا، بعد اكتشاف مصاب بكورونا على متن طائرة أقلتهم من قطر.

ونقلت "رووداو" عن مدير عام صحة كرميان، سيروان محمد، قوله إن "الحجر الصحي مستمر على العمال وفق التعليمات الطبية، وحددنا موعدا لفحصهم".

وأشار محمد إلى "ضرورة عدم الاختلاط بالعمال الروس، وقد جرى إيقاف العمل في الشركة التي يعمل فيها 68 من سكان المنطقة".

يذكر أن طائرة قادمة من العاصمة القطرية الدوحة هبطت في مطار السليمانية الدولي، وعلى متنها 85 راكبا، تبين أن أحدهم مصاب بفيروس كورونا، وفي وقت لاحق تم الحجر على جميع الركاب في مخيم قرية حسيرة.

وقررت وزارة داخلية اقليم كردستان، يوم أمس الاثنين، تمديد حظر التجوال في محافظتي أربيل والسليمانية لمدة 72 ساعة أخرى، إضافة غلى فرض حظر للتجوال بين اقضية ونواحي محافظتي اربيل والسليمانية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد على نطاق اوسع.

بغداد اليوم- السليمانية

أعلنت ادارة مطار محافظة السليمانية الدولي، اليوم الثلاثاء، بدء قرار تعليق الرحلات الجوية بموجب قرار لسلطة الطيران المدني.

وقال قسم العلاقات والاتصال في مطار السليمانية الدولي في بيان له "ان سلطة الطيران المدني أصدرت

بغداد اليوم- بغداد

نفى مدير مستشفى الشيخ زايد، معتز العبودي، اليوم الثلاثاء، الاخبار التي تتحدث عن تعرضه للإصابة بفيروس (كورونا)، كوفيد-19، مبينا انه بصحة جيدة جداً.

وقال المدير، في رسالة صوتية، وزعت لوسائل الاعلام، ان "ما يتم نشره على صفح

بغداد اليوم- بغداد

توقع المتنبئ الجوي، نائل العلي، الثلاثاء 17-3-2020، هطول امطار غزيرة في مناطق عدة من البلاد، خلال الساعات المقبلة.

وكتب العلي، في منشور له على جدريته في ’’فيسبوك’’ أنه ستكون هناك "أجواء

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