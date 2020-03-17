ايران تستدعي السفير الهنغاري لدی طهران

2020/03/17 | 20:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة استدعى مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي السفير الهنغاري المعتمد لدى طهران زولتان وارغا هاجونيس احتجاجا على تصرفات السلطات في هذا البلد مع الطلبة الجامعيين الايرانيين.وأبلغ عراقجي السفير الهنغاري احتجاج حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية على تصرفات الشرطة والكادر الطبي في مستشفى سنت لاسلو في بودابست الخارجة عن الاعراف مع الطلبة الجامعيين […]

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