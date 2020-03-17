2020/03/17 | 21:01 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي...يعيد تمركز مئات من قواته المتواجدة في القواعد العسكرية العراقية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي...يعيد تمركز مئات من قواته المتواجدة في القواعد العسكرية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).