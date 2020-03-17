المتطوعة الاولى لاختبار لقاح كورونا تتحدث عن التجربة

2020/03/17 | 21:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..عقب فحص العشرات، تم اختيار جينفر هالر، مديرة العمليات في شركة تكنولوجية صغيرة، وصاحبة الـ43 عاما، لتكون أول من يختبر لقاح لعلاج فيروس كورونا المستجد.وقالت هالر لوكالة “أسوشتيد برس” الأمريكية: “جميعنا نشعر بالعجز، هذه فرصة رائعة أستطيع استخدامها لفعل شيء ما”.وعقب تلقيها الجرعة، غادرت هالر غرفة الفحص بابتسامة كبيرة على وجهها.وأكدت هالر […]

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